موراتا يخرج من لقاء بيرنلي غاضبا ً

غضب الدولي الاسباني ​ألفارو موراتا​ مهاجم ​تشيلسي​ خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي في لقاء من الجولة الـ31 بالدوري الإنكليزي الممتاز .

ففي الدقيقة 71 قرر أنطونيو كونتي مدرب البلوز استبدال موراتا وإشراك اللاعب البلجيكي إيدين ​هازارد​ .

والتقطت عدسات مخرج اللقاء علامات الغضب على وجه موراتا بسبب مغادرته الملعب وعجزه عن هز شباك المنافس .

وحقق تشيلسي الانتصار بصعوبة على مضيفه بيرنلي بنتيجة 1-2 حيث سجل الهدفين كيفن لونغ بالخطأ في مرماه وفيكتور موزيس من تسديدة من مسافة قريبة للمرمى .