موراتا يخرج من لقاء بيرنلي غاضبا ً

غضب الدولي الاسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي في لقاء من الجولة الـ31 بالدوري الإنكليزي الممتاز .
ففي الدقيقة 71 قرر أنطونيو كونتي مدرب البلوز استبدال موراتا وإشراك اللاعب البلجيكي إيدين هازارد .
والتقطت عدسات مخرج اللقاء علامات الغضب على وجه موراتا بسبب مغادرته الملعب وعجزه عن هز شباك المنافس .
وحقق تشيلسي الانتصار بصعوبة على مضيفه بيرنلي بنتيجة 1-2 حيث سجل الهدفين كيفن لونغ بالخطأ في مرماه وفيكتور موزيس من تسديدة من مسافة قريبة للمرمى .
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