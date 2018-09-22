مودريتش يعترف بجريمته ويقبل بعقوبة السجن

اعترف النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، بارتكابه جريمتي تهرب ضريبي وصلت قيمتهم المالية إلى 870 ألف و728 يورو، مع قبوله بعقوبة السجن لـ8 أشهر.

وذكرت صحيفة “إلموندو” أن قائد منتخب كرواتيا اعترف بأنه ارتكب جريمة ضريبية وأنه كان قد تلقى حقوق صورته لحساب أحد الشركات بلوكسمبورغ.

وأضافت الصحيفة أن مصلحة الضرائب الإسبانية كانت قد اتهمت مودريتش بالتهرب الضريبي، وقالت إن قيمة التهرب الضريبي وصلت إلى 290 ألفا و990 يورو و579 ألفُا و738 يورو، وهي العائدات الشخصية لعامي 2013 و2014، وهي الأموال التي كان قد حصل عليها اللاعب عن طريق شركة مقرها بلوكسمبورغ وتديرها زوجته.

وأوضحت أنه خلال إجراء التحقيقات مع مودريتش اكتشفت وزارة المالية أن اللاعب لديه أموال لم يعلن عنها بجزيرة “مان”، وهو ما قد يزيد من قيمة تهربه الضريبي، ولكن قضت مؤخرا أحد اللجان القضائية بأنه لا توجد أي عناصر تستوجب زيادة قيمة الغرامة المفروضة على اللاعب.

وسيضطر مودريتش، الذي كان قد دفع مليون يورو في بداية القضية، إلى دفع 400 ألف يورو لإنهاء القضية بموجب القانون الجنائي، في ظل فرض وزارة المالية عليه عقوبة بقيمة مليون و200 ألف يورو بموجب القانون الإداري بسبب تهربه من دفع الضرائب في إسبانيا عام 2012، وهو العام الذي وقع فيه اللاعب لريال مدريد، كما سيتوجب على مودريتش دفع مليونين و600 ألف يورو لإنهاء ديونه بأكملها.