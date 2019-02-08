موجة ردود فعل نارية إحتجاجا على وفاة المواطن جورج زريق

أثارت حادثة وفاة المواطن جورج زريق ردود فعل سياسية واسعة بعدما أضرم النار في نفسه في باحة مدرسة بكفتين.

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل غرد عبر تويتر قائلا أب لبناني أحرق نفسه ليكون شهيداً عن جميع اللبنانيين المقهورين الذين لا سند لهم. شهيد الضرائب والغلاء المعيشي، شهيد الاستهتار وقلّة المسؤولية، شهيد الأنانية وغش الناس. كنّا نقول اهلنا عم “يقتلوا حالن” تيعلّموا ولادن… فلتسترح نفسه في السماء.

بدوره غرد النائب ميشال معوض قائلا انتحار المواطن جورج زريق مأساة لبنانية غير مسبوقة تمثل أخطر العوارض الناتجة عن الدرك الذي وصلت إليه أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية.حق اللبنانيين بالتعليم يجب أن يسمو على الماديات وعلى الحكومة الجديدة أن تتحمل مسؤولياتها بسرعة لتدارك الأسوأ، الله يرحم جورج وتعازيّ الحارة لعائلته.

النائب نعمة افرام علق على الحادثة قائلا بئس هذا الزمن .. كلنا مسؤولون.

أما النائب جورج عقيص فاعتبر أنه لا بأس ان اقتصر البحث خلال مناقشة البيان الوزاري بعنوان واحد: جورج زريق.

النائب الياس حنكش نعى بدوره زريق عبر تويتر قائلا: جورج زريق تكون نفسك بالسما، إنت إستشهدت عن كل بي وإم ضحوا بحالن كرمال اولادهم، وإنشاءالله المدرسة تتكفل بتعليم ولادك لحين تخرجهم …المسيح قام .