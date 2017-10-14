موت سائح بسبب صورة سيلفي في معبد هندي

وكان روجر ستوتسبري (58 عاماً) في رحلة حول العالم استغرقت عاماً برفقة زوجته هيلاري عندما وقع هذا الحادث المأساوي.

وقالت مصادر محلية، إنه كان يقف عند حافة مصطبة لالتقاط الصورة في معبد لاكشمي في أوشها وسط الهند.

وقال متفرجون إنه انزلق فجأة وسقط أرضاً في الساعة الرابعة مساء يوم السبت، وتم التقاط صور ومقاطع فيديو له بعد وقوعه مباشرة من المعبد الذي يعود للقرن السابع عشر.

وظهر في الصورة سيدة إلى جانبه يعتقد أنها زوجته، وتبين أنهما من باكينغهام، وكانا قد بدءا رحلتهما حول العالم في تشرين الثاني 2016، وكانا ينويان العودة إلى بلدهما قريباً.

وقالت الشرطة إن الرجل وزوجته جاءا لزيارة المعبد، ثم سقط من الشرفة خلال محاولته التقاط صورة سيلفي.

وتعرض الرجل لإصابة بالغة إثر سقوطه، حيث تم إسعافه سريعاً إلى المستشفى، لكنه توفي هناك، حيث بدأت الشرطة بالإجراءات القانونية في الحادثة.

وكان روجر يعمل صانع أفلام وثائقية قبل أن يبدأ رحلته مع زوجته، بحسب موقع “ميترو”.

المصدر: العربي الجديد