مواقف دستورية: دور مجلس النواب يقتصر على عملية التكليف فقط لا تشكيل الحكومة

بعد الكلام عن نية رئيس الجمهورية توجيهَ رسالةٍ إلى مجلس النواب تتعلق بتشكيل الحكومة ، برزت مواقف دستوريةٌ وقانونية تؤكد أن دور مجلس النواب يقتصر على عملية التكليف فقط ، لا تشكيل الحكومة.

من جديد عاد السجال في البلاد حول صلاحيات رئيس الحكومة المكلف والمهلة الزمنية للتشكيل ودور مجلس النواب في تسمية الرئيس المكلف رغم ان الدستور واضح وضوح الشمس…

الا ان موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لوّح بحقه بالتوجّه الى مجلس النواب عبر رسالة لإعادة فتح ملف التكليف الحكومي وبعده بيان وزير العدل سليم جريصاتي الذي رد على المنتقدين لموقف الرئيس وقال ان مجلس النواب قادر على اتخاذ القرارات والتوصيات الصائبة لأنه المعني الاول بالتكليف وبالثقة كي تكتمل اوصاف الحكومة الدستورية/ في حين اعتبر مرجع قانوني ان كلام جريصاتي تجاوز موصوف للصلاحيات المنوطة بالرئيس المكلف ولدور المجلس النيابي.

واذا كان الدستور واضح وليس خاضعا للتفسيرات والتأويلات/ فماذا تعني هذه الخطوة سياسيا؟

ورغم كل السجالات ومحاولات الضغط فإن الثابت ووالاكيد ان الرئيس المكلف سعد الحريري لن يحييد عن تمسكه بالصلاحيات الدستورية ولن يسمح للمعرقلين ومفتعلي الازمات من النيل من صلاحيات رئيس الحكومة.

تقرير مها حطيط