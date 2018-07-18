مواقع الكترونية تسقط في فخ الاخبار الكاذبة

ليس جو رعد من سقط على المسرح كما تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات والمواقع الإلكترونية، بل هو فيديو لـDJ برازيلي يدعى William Tofoli أثناء احيائه حفلا موسيقيا في البرازيل الأسبوع الماضي.

وقعت بعض المواقع الالكترونية التي يفترض بها أن تتميز بالمهنية والدقة بفخ هذا الفيديو، وتسابقت لنشره بدون حتى ان تتكلف عناء الاتصال بالشخص المعني للتأكد من صحة الحادثة او عدمها.

حتى صفحة “عديلة” الكوميدية، سخرت من الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم على غالبية المواقع وعبر تطبيق “الواتساب”.

في الحقيقة، هذه ليست المرة الاولى التي يحصل فيها مثل هذا الأمر، فبهدف تحقيق سبق صحافي لطالما سقطت مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية في فخ السرعة والتسرع على حساب المهنية والمصداقية.

الأخبار الكاذبة التي تنتشر عمدا على تلك المواقع كارثة أخرى، وهي قد تكون مرتبطة ببعض الأهداف السياسية والدعائية فنقوم المواقع الالكترونية بتبنيها، والأخطر أنه لا قانون يمنع نشر تلك الأخبار أو يحاسب ناشريها.

والجدير بالذكر أنّه حتى “فايسبوك” رفض أن يحذف الأخبار الكاذبة عن صفحاته لأنه اعتبر أن ذلك يتنافى مع حرية التعبير.

تقرير: حسن درويش