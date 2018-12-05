مواطن من برقايل عكار يصنع جرارا زراعيا

عرض المواطن محمد الميناوي ابن بلدة برقايل، جرارا زراعيا صنعه بيده و بكلفة بسيطة وفي اقل من 3 اسابيع في مصنع صغير ..

والجرار الجديد وفق صانعه كأقرانه من الجرارات الاخرى، يعمل على مادة المازوت ونظام قيادته سهل جدا ولديه قدرة تحمل قوية، فالمحرك يعمل وفق الية تبربد ذاتية عبر الهواء دون مياه، وقد اثبت الجرار فاعلية قوية خلال تجربته بحراثة قطعة ارض ب(سكة حراثة) ذات شفرتين حادتين، صنعت خصيصا له”.

ويضيف :” كما انه زود بنظام سحب امامي في حال اللزوم ، ويمكن القول ان هذا الجرار قوي وفعال وبخاصة في البساتين والحدائق”.

ويتطلع الميناوي الى تطوير صناعته ، على امل ان تحظى باهتمام المسؤولين المعنيين..