مهند يخسر الملايين بسبب شخص مقرب له

تعرض الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ لعملية احتيال، من قِبَل محاسبه القانوني السابق، إذ قدم الممثل المعروف بالعالم العربي باسم مهند شكوى للنيابة العامة في تركيا، يدَّعي فيها أن المحاسب لم يُسدد للسلطات الضريبية حوالي 3.5 مليون ليرة تركية، متوجبة الدفع عن دخله السنوي.

فيما قامت النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات بأخذ إفادة محاسبه أردال، لكنه لم يقبل بجميع التهم المنسوبة إليه، وبناء على ذلك تم استدعاء كيفانش لتقديم إفادته.

ومن المتوقع أن يقدم كيفانش إفادته للنائب العام، مطلع شهر كانون الثاني من عام 2018، بحسب ما ذكرت موقع “Mynet” التركي.

ووفقاً للصحيفة، فقد كان هناك اتفاق بين كيفانش ومحاسبه القانوني، بشأن استخراج السجلات الضريبية، وحفظ الملفات والحسابات الضريبية، وتقديم المشورة الحقوقية والمالية للاتفاقيات والعقود التي سيجريها.

فقام تاتليتوغ بإعطاء أموال بمبالغ مختلفة، وفي تواريخ مختلفة لمحاسبهِ القانوني، من أجل دفع الديون الضريبية وأموال الخدمات التي حصل عليها.

وأعلن محاسبه بعدما حصل على المال أنه قطع الفواتير، ثم سجلها في سجل الضرائب الخاص بتاتليتوغ، ولكن وفقاً للأقوال الجديدة، فإن أردال لم يقم بإيداع جميع الأموال التي حصل عليها.

أما تاتليتوغ الذي تلقى عقوبة ضريبية بعد ذلك، فلم ينجح حتى في الوصول إلى محاسبه القانوني.

المصدر: huffpostarabi