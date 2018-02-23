مهمات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية

نفذت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الـ24 الماضية، “مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق:

5 أعشاب: العيون (برمانا) – بعبدات – القريّة.

5 منازل: بشرّي – زبدين – داخل منور مبنى سكني في ساحل علما واخلاء السكان.

5 سيارات: أوتوستراد المتن السريع.

5 كهرباء: غرفة كهرباء في بليبل – محوّل في دوحة عرمون.

5 نفايات: مكب للنفايات في غوسطا – بزمّار.

– حوادث سير: اوتوستراد عائشة بكار ونقل جريح من التابعية السورية الى المستشفى – المعشوق ونقل جريح الى المستشفى.

– نقل وإسعاف: تسع حالات طارئة.

– إغاثة وإنقاذ: إزالة أتربة عن طريق بعقلين.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.