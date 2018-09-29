مهلة تركيب عدادات المولدات الكهربائية تنتهي الاحد

جرس المراقبة دق لبدء تطبيق قرار وزارة الاقتصاد القاضي بتركيب العدادات على المولدات الكهربائية.

القرار الحازم هذا لم يتغير خلال مسار المفاوضات التي جرت بين وزارة الطاقة واصحاب المولدات والتي اسفرت عن حل وسطي بين الطرفين، فبعد رفض اصحاب المولدات التسعيرة السابقة التي حددتها وزارة الطاقة وهي 300 ليرة، على اعتبار انها غير منصفة وطالبوا برفعها الى الـ 500 ليرة وما فوق، تم الاتفاق على تسعيرة تتراوح بين 410 و 450 ليرة كحل يرضي الطرفين. وبحسب ما اكد اصحاب المولدات لتلفزيون “المستقبل” فانها تسعيرة لا تضمن الربح ولا الخسارة.

وزارة الاقتصاد تؤكد ان التنسيق يجري مع باقي الوزرات وأبرزها وزارة الداخلية لضمان تنفيذ هذا القرار وان تدابير قضائية ستنفذ بحق أصحاب المولدات الذين لا يريدون الالتزام بالقانون.

اصحاب المولدات منهم من التزم بتركيب العدادات اما من لم يأخذ المسألة على محمل الجد فوزارة الاقتصاد تقول له “لحق حالك وقد اعذر من انذر”.

تقرير: غيدا جبيلي