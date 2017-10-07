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مهرجان بيروت الدولي للسينما يحتفل بمرور 20 عامًا على إنطلاقه
مهرجان بيروت الدولي للسينما يحتفل بمرور 20 عامًا على إنطلاقه
فى:
7 أكتوبر 2017, 19:47
فى:
أخر الأخبار
,
تقرير فيديو
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احتفل مهرجان بيروت الدولي للسينما بمرور 20 عامًا على إنطلاقه.
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