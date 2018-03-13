من هي ابرز الوجوه الجديدة لـ”تيار المستقبل” في الشمال؟

وضع الرئيس الحريري ثقته بـ23 مرشحا جدد من اصل 38 مرشحا وضع الرئيس سعد الحريري ثقته بهم لخوض الاستحقاق الانتخابي إيماناً منه بأن الشباب قادر على التغيير

من الوجوه الجديدة في الشمال شادي نشابة مرشح عن دائرة طرابلس المنية الضنية

اما سامي فتفت نجل النائب أحمد فتفت، المرشح عن الدائرة نفسها فراى ان خطوة الرئيس سعد الحريري جريئة وتؤكد على ثقته بالشباب

فتفت اشار الى انه سيعمل قدر المستطاع على تحقيق الحد الادنى من مطالب وحقوق اهل المنطقة .

وايضا من الوجوه والاسماء الجديدة محمد سليمان إبن بلدة الهيشة في وادي خالد، من عالم الاعمال جاء وله العديد من المساهمات في المجالات التنموية في عكار

ومن المرشحين القادمين من النشاط المدني جان نقولا موسى.

إبن بلدة جبرايل العكارية وهو المرشح عن المقعد الأورثوذكسي

موسى المعروف بنشاطه في الحقلين المدني والإجتماعي في عكار اكد ان العمل على انماء عكار هو الهدف السامي لتيار المستقبل

هذه التشكيلة المنوعة من مرشحي المستقبل التي تطل على الناخبين في أكثرية الدوائر

لم تشهدها الساحة الانتخابية من قبل ما يؤكد على الاستجابة إلى مطالب الأجيال الطالعة في التغيير للنهوض بالبلد نحو الأفضل.

تقرير: غيدا جبيلي