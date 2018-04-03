من هو بدر عيد مرشح ريفي في طرابلس.. وما علاقته بالنظام السوري؟

بدر عيد.. مرشح أشرف ريفي عن المقعد العلوي في طرابلس. من هو؟ ولماذا ضجت وسائل التواصل الإجتماعي به؟ وما علاقته بالنظام السوري؟

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بهذا الفيديو الذي يرحب خلاله أشرف ريفي ترحيبا خاصا بمرشحه عن المقعد العلوي في طرابلس بدر عيد، فمن هو عيد الذي خصه ريفي بالترحيب؟

وفي نظرة الى كتابات عيد على حسابه على موقع فايسبوك يمكن نرى إعلان الولاء للنظام السوري، والمفاخرة بإجرام الأسد وميليشياته، وسعادة عارمة بقتل الشعب السوري.

التناقض الذي بدأ ينفضح يوميا بين شعارات ريفي وأفعاله، والتي كانت سببا في الإنشقاقات المتتالية عنه، بدأت تملأ مواقع التواصل الإجتماعي، في كتابات مستغربة أين أصبحت الثوابت التي كان يغنيها ريفي ليل نهار، وأين أصبح المحارب الشرس في وجه حزب الله بعد أن رشح المقرب من بشار الأسد، وأين أصبح من كان ينشد التحدث باسم الثورة السورية، ونصرة المظلومين؟

أخلاقيا ووطنيا وعلميا لا يشبه أهل طرابس من يناصر مجرما كبشار الأسد.. ولا يمثل هذه المدينة من هلل للنظام السوري يوم كان أهالي الفيحاء يشيعون شهداء تفجيري مسجدي التقوى والسلام..

ولن ينفع مرشح النظام السوري بأن يلغي صفحته على الفايسبوك.. وهو من أنشأ صفحة جديدة قبل أسبوعين فقط، متبرئا من مواقفه استجداءا لأصوات انتخابية.

تقرير: ناهد يوسف