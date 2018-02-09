من هو المخترع اللبناني الذي طلب الحريري التصويت له؟

وسيم الحريري.. شاب لبناني جديد يرفع إسم بلاده في عالم العلم والاختراع.

ابن مدينة صيدا وخريج جامعة رفيق الحريري، وصل الى التصفيات النصف نهائية للمسابقة العالمية في منظمة i -GIST Tech للإبتكارات والتكنولوجيا من قبل وزارة الخارجية الأميركية، بعدما قام باختراع رجل آلي يوزع الطعام على المرضى في المستشفيات ويعطي لكل مريض وجبته الصحية في الوقت الصحيح.

ومن وسيم رسالة الى الشعب اللبناني، يأمل فيها دعم الشعب اللبناني له.

ولتشجيع الجمهور اللبناني على التصويت بكثافة لوسيم، غرد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “أدعو الجميع للتصويت للمخترع اللبناني الشاب وسيم الحريري. شبابنا يرفع اسم لبنان”.

اذا الجمهور اللبناني هو وحده الآن يمتلك مفاتيح حسم النتيجة وايصال وسيم الى النهائيات.