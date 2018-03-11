من هم مرشحو “تيار المستقبل” الجدد؟

أعلن الرئيس سعد الحريري أسماء مرشحي التيار للإنتخابات النيابيّة، موضحاً أنّ إعلان اللوائح سيتمّ في وقت لاحق.

والمرشحون هم:

دائرة صيدا – جزين: بهية الحريري – حسن شمس الدين

دائرة الشوف عاليه: محمد الحجار – غطاس خوري

دائرة البقاع الغربي وراشيا: محمد القرعاوي – أمين وهبي – زياد القادري

دائرة زحلة: عاصم عراجي – نزار دلول

دائرة بعبك الهرمل: حسين صلح – بكر الحجيري

دائرة طرابلس المنية الضنية: محمد كبارة – سمير الجسر – ديما جمالي – نعمة محفوض – ليلى شحود – شادي نشابة – وليد صوالحي – جورج بكاسيني – قاسم عبد العزيز – سامي فتفت – عثمان علم الدين

دائرة عكار: طارق المرعبي – محمد سليمان – وليد البعريني – هادي حبيش – خضر حبيب – جان موسى

دائرة بيروت الثانية: تمام سلام – نهاد المشنوق – رلى الطبش جارودي – غازي يوسف – ربيع حسونة – باسم الشاب – نزيه نجم – زاهر وليد عيدو – علي الشاعر – سعد الحريري