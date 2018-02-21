من هم النواب الذين غابوا عن لقاء الاربعاء؟

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الاسراع في درس الموازنة تمهيدا لارسالها الى مجلس النواب قبل الخامس من آذار.

حلت النائب بهية الحريري ضيفة على عين التينة خلال لقاء الاربعاء النيابي في جانب منه ليستكمل بعد ذلك اللقاء بينها وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري نافية ان تكون الانتخابات النيابية موضع النقاش الذي دار بينهما.

الرئيس بري كان جدد التأكيد على ضرورة الإسراع في إقرار مجلس الوزراء لموازنة الـ2018 وإرسالها بالسرعة اللازمة الى مجلس النواب.

ونقل النواب عنه قوله انه “اذا كان هناك أمن لحدود الوطن فإن هناك أمناً ايضاً للمجتمع وأحد ركائزه الموازنة، واذا لم تصل هذه الموازنة قبل 5 آذار فإن هناك شبه إستحالة لإقرارها، كما ان المؤتمرات الدولية ستتأثر بالموضوع.

الرئيس بري جدد ايضاً التأكيد على وجوب تنفيذ القوانين، معرباً عن اسفه ان هناك 38 قانوناً لم تنفذ حتى الأن والمطلوب تنفيذها.

واما بالنسبة لموضوع النفط والحدود فاكد الرئيس بري ان موقف لبنان موحد ومتضامن في الدفاع عن سيادتنا وثروتنا النفطية وحدودنا البحرية والبرية.وقال “ان المعادلة الإسرائيلية مالنا لنا وما لكم لنا ولكم هي معادلة مرفوضة قطعاً ولن تستقيم أو تمر”.

وفي حين حضرت النائب الحريري لقاء الاربعاء فإن النائبين في كتلة التحرير والتنمية عبد المجيد صالح وعبد اللطيف الزين غابا عن اللقاء وفي هذا الاطار اسف بري لعزوفهما الى جانب النائبين روبير غانم ونوار الساحلي عن الترشح معتبرا ان في ذلك خسارة كبيرة للمجلس والتشريع والرقابة في لبنان.