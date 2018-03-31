من أين أتت “كذبة الأول من نيسان”؟

بيضاء كانت أم سوداء لا فرق. إنها كذبة الأول من نيسان، فما هو أصل هذه العادة؟

يقال إنها ظهرت في فرنسا حين كان الاول من نيسان، مخصصا للإحتفال بعيد رأس السنة. وبعد تغيير التقويم، بات من يصرّ على استقبال العام الجديد في هذا التاريخ يلقب بـ “كاذب نيسان”.

رواية اخرى تربط يوم الكذب العالمي بعيد “هولي” المعروف في الهند، حيث يعتمد البعض الكذب اساسا لهذا اليوم، من باب اللهو.

إذا،ً تتعدد الروايات عن أصل كذبة الأول من نيسان، وربما كل الأساطير التي رويت عنها هي بحد ذاتها كذبة.