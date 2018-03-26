قالت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، إنها تؤيد أي خطوات تتخذها المملكة العربية السعودية ضد صواريخ الحوثيين.

جاء ذلك في بيان عقب إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض 7 صواريخ باليستية تم إطلاقها من داخل اليمن باتجاه المملكة، ما أدى لمقتل مقيم مصري، وإصابة اثنين آخرين، جراء شظايا أحد الصواريخ بعد اعتراضه.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية باتجاه عدة مدن في السعودية ومنها العاصمة الرياض.

واعتبرت أن هذا النهج العدائي والإجرامي لميليشيات الحوثي والاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في السعودية والمنطقة، وتنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجددت المنظمة دعمها وتضامنها التام مع السعودية قيادة وحكومة وشعباً في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب.