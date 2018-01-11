منظمة أطباء بلا حدود تعيد تنظيم انشطتها في عين الخلوة

اعلنت منظمة أطباء بلا حدود في بيان عن اعادة تنظيم أنشطتها في مخيم عين الحلوة في صيدا لاستهداف الفئات الأكثر ضعفا حيث توقفت مع بداية العام 2018 عن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التي كانت تقدمها المنظمة في مستشفى” النداء الإنساني” منذ العام 2012، لتركز برامجها حول مجالين أساسيين: الأول تنفيذ خطة الاستعداد للاستجابة للطوارئ بالتعاون مع اللجان الشعبية.

والثاني تقديم خدمات الرعاية الطبية المنزلية لمن يواجهون عوائق في الوصول إلى المراكز الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في اطار اعادة التقييم الدورية لبرامج المنظمة في لبنان,