منسقية تيار المستقبل في بعلبك كرمت الحجاج: الاعتدال هو الشعار الذي نرفعه

كرمت منسقية تيار المستقبل في بعلبك، باسم الرئيس الشيخ سعد الحريري والامانة العامة للتيار، الحجاج في بعلبك الذين ادوا مناسك الحج لهذا العام في احتفال اقيم في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحضور مفتي بعلبك الشيخ خالد صلح ممثلاً بالشيخ حسن الشل وحشد من الفاعليات.

والقى منسق بعلبك الدكتور محمود صلح كلمة هنا فيها الحجاج وقال: “ان تيار المستقبل هو تيار الناس ومفتاحه لا يملكه احد وهو موجود في قلوب من احب الرئيس الشهيد ووقف معنا”.

واضاف ان “حماية البلد هي الاعتدال وهو الشعار الذي نرفعه”.

ثم القى الشيخ الشل كلمة تناول فيها شعائر الحج.