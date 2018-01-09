منزل براد بيت وأنجلينا جولي معروض للبيع بسعر خيالي

بعد انفصالهما بشكل نهائي، أقدم أنجلينا جولي وبراد بيت على عرض منزلهما “ساسافراس” الكائن في لونغ آيلند في نيويورك للبيع.

وأشار موقع “نيويورك بوست” في تقرير خاص إلى أن المنزل يمتد على مساحة 20 ألف قدم مربع، ويتضمن 25 غرفة و8 حمامات، إلى جانب قاعة الطعام الداخلية والخارجية.

وهناك في باحة المنزل ملعباً للتنس ومنزلاً للضيافة تبلغ مساحته أكثر من 5000 قدم مربع، ومقصورة تسمى “بيت الشاي” مطلة على البحر.

ويضم المنزل أيضاً مسبحاً ومطبخاً خارجياً وأقساماً أخرى كثيرة. وقد عرضه النجمان للبيع مقابل 55 مليون دولار بعد انفصالهما وانتقال كل منهما للإقامة في منزل جديد.