ووفقا لتقرير شامل بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 نيسان من كل عام، فإن 6500 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: “إن تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وإن سلطات الاحتلال انتهجت الاعتقالات كسياسة ومنهج وأداة للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني وبث الرعب والخوف لدى كل الفلسطينيين”.

وأكدت أنها أصبحت الاعتقالات جزءا أساسيا وثابتا من سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين وغدت ظاهرة يومية مقلقة، ووسيلة للعقاب الجماعي.

وقالت الهيئة: “لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال، ويُقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سنين الاحتلال بنحو مليون حالة اعتقال”.

وأشارت إلى أن تلك الاعتقالات لم تقتصر على نشطاء الفصائل وقياداتها الفصائل فقط، وانما امتدت وشملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من جميع المستويات والطبقات والفئات، ذكورا وإناثا، أطفالا ورجالا، صغارا وشيوخا.

قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.