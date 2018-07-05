منجم ذهب في حديقته الخلفية

تفاجأ مالك أحد المنازل في مدينة بريسبان الأسترالية بمنجم ذهب في حديقته الخلفية، حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واشترى أنطوني دولين المنزل قبل 3 سنوات، لكنه لم يكن على علم بتواجد منجم ذهب في حديقته، لكنه وقبل أيام قليلة فقط اكتشف مساحة الأرض البالغة 16.5 هكتار.

وبعد فحص المنجم، تمّ اكتشاف أنّه كان بعمق 6 أمتار، مع تواجد باب حديدي، لكنه لم يشأ اقتحامه لمعرفة ما يتواجد داخله.

وخلال الأسبوع الماضي، تم بيع العقار بمبلغ 1.35 مليون دولار، وهو نفس السعر الذي دفعه دولين حين اشتراه لأول مرة.