منتخبات دور الـ 16 والمواجهات النارية ...

اصبح محسوماً اسماء المنتخبات الـ 16 التي تأهلت رسمياً الى الدور الثاني خلال منافسات المونديال الروسي 2018 ، الذي شهد مفاجأة من العيار الثقيل بخروج بطلة العالم المانيا للمرة الاولى من دور المجموعات منذ وقت طويل .
وهذه لائحة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 : روسيا – اوروغواي – اسبانيا – البرتغال – فرنسا – الدنمارك – كرواتيا – الارجنتين – السويد – المكسيك – البرازيل – سويسرا – كولومبيا – اليابان – بلجيكا – انكلترا .
وسيتواجه كل من روسيا و اسبانيا ، فيما ستقابل البرتغال نظيرتها الاوروغواي ، بينما ستقابل فرنسا الارجنتين ، وستواجه الدنمارك نظيرتها كرواتيا ، وستلعب سويسرا مع السويد ،فيما ستخوض البرازيل الصراع امام المكسيك ، وبانتظار نتيجة لقاء بلجيكا و انكلترا فالفائز سيقابل اليابان و الخاسر سيقابل كولومبيا في الدور الثاني .
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