منتخبات دور الـ 16 والمواجهات النارية ...

اصبح محسوماً اسماء المنتخبات الـ 16 التي تأهلت رسمياً الى ​الدور الثاني​ خلال منافسات ​المونديال الروسي 2018​ ، الذي شهد مفاجأة من العيار الثقيل بخروج بطلة العالم ​المانيا​ للمرة الاولى من دور المجموعات منذ وقت طويل .

وهذه لائحة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 : ​روسيا​ – اوروغواي – ​اسبانيا​ – ​البرتغال​ – ​فرنسا​ – ​الدنمارك​ – ​كرواتيا​ – ​الارجنتين​ – ​السويد​ – ​المكسيك​ – ​البرازيل​ – ​سويسرا​ – ​كولومبيا​ – ​اليابان​ – ​بلجيكا​ – ​انكلترا​ .

وسيتواجه كل من روسيا و اسبانيا ، فيما ستقابل البرتغال نظيرتها ​الاوروغواي​ ، بينما ستقابل فرنسا الارجنتين ، وستواجه الدنمارك نظيرتها كرواتيا ، وستلعب سويسرا مع السويد ،فيما ستخوض البرازيل الصراع امام المكسيك ، وبانتظار نتيجة لقاء بلجيكا و انكلترا فالفائز سيقابل اليابان و الخاسر سيقابل كولومبيا في الدور الثاني .