مناورة في السعديات لوحدات من لواء المشاة 8

نفذت وحدات من لواء المشاة الثامن في منطقة السعديات، بالاشتراك مع وحدات من أفواج التدخل الخامس والهندسة والمضاد للدروع، مناورة تدريبية حول مهاجمة مجموعات إرهابية متحصنة في أماكن مبنية والقضاء عليها، حضرها عدد من ضباط أجهزة قيادة الجيش والوحدات الكبرى والألوية والأفواج المستقلة. وتخلل المناورة أعمال تفتيش ودهم واستخدام متفجرات.

وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات، واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية.