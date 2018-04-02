ممثل يفاجئ زميلته بطلب يدها أمام الجمهور (فيديو)

فاجأ ممثل إماراتي مشترك في برنامج “أراب كاستينغ”، الذي يعرض على قناة “أبوظبي”، أحمد خميس علي الخميس، زميلته الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، بطلب يدها للزواج على المسرح أمام الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي تقديم الممثل لخاتم الخطوبة وباقة من الورود لزميلته، التي اختلطت عليها مشاعر الفرح والدهشة، وسط تصفيق الجمهور.

وقال الشاب إنه تقدم لخطبة مشاعل من أهلها، ووافقوا على خطبتهما، إلا أنه قرر مفاجأتها بتقديم خاتم الخطوبة لها أمام الجمهور.

فيما جاءت التعليقات بين مؤيد ومبارك لخطبة العروسين في خطوة وصفوها بـ”الرومانسية”، وبين معارض لهذه التصرفات التي وصفها البعض بأنها تقليد للغرب.

المصدر: العربية