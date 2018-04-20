ملك يعلن تغيير اسم بلاده

أعلن ملك سوازيلاند تغيير اسم بلاده إلى “إي سواتيني”، وذلك خلال احتفالات الذكرى السنوية الخمسين لاستقلال البلاد.

ويعني الاسم الجديد “إي سواتيني”، الذي أطلقه الملك مسواتي الثالث، “أرض سوازيلاند” باللغة المحلية.

وقال الملك إنّ “إي سواتيني” كان هو اسم البلاد قبل استعمارها من طرف البريطانيين، مشيرا إلى أنّ هذا القرار يهدف إلى تعريف الناس بهذا الاسم حتى لا يطويه النسيان.

وأعلن، وهو يرتدي زيا عسكريا، “سوازيلاند ستعود الآن إلى اسمها الأصلي.”

ويقال إن اسم سوازيلاند يثير غضب بعض المواطنين “على اعتبار أنه مزيج بين اللغة السوازية والإنجليزية”.