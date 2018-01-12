اشتكت الملكة إليزابيث الثانية من أن التاج الملكي الذي تضعه على رأسها منذ تتويجها في العام 1953 “ثقيل جدا” بحيث يكاد “يكسر العنق”، وذلك في برنامج وثائقي مع محطة “بي بي سي” يبث مساء الأحد.

وقالت الملكة التي تحتفل هذا العام بمرور 65 عاما على اعتلائها عرش بريطانيا إن التاج “لا يتيح للمرء أن يخفض رأسه ليقرأ خطابه، وعليه أن يرفع نص الخطاب ليقرأه وإلا كسر عنقه”.

وأضافت “هناك بعض السلبيات للتاج، لكنه شيء مهم جدا”.

وصُنع هذا التاج في القرن التاسع عشر، ووضعته الملكة أول مرة في حفل تتويجها العام 1953، وبعد ذلك في معظم الجلسات السنوية لافتتاح دورات البرلمان.