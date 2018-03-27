جلسة “مكهربة” لمجلس الوزراء في بعبدا.. وعون يصر على تأمين الكهرباء للناس

جلسة مكهربة لمجلس الوزراء في بعبدا، ورئيس الجمهورية ميشال عون يقول: “أريد تأمين الكهرباء للناس ومش فارقة معي كيف بتجيبوها”.

بعد طلبه من الوزراء البت في قضايا تهم المواطنين في اسرع وقت مع قرب الإنتخابات النيابية واعتبار الحكومة مستقيلة، وضع رئيس الجمهورية ميشال عون أزمة الكهرباء على الطاولة، وقال بالفم الملآن “اريد تأمين الكهرباء للناس ومش فارقة معي كيف بتجيبوها”، معتبرا ان النقاش في كل مرة لا يؤدي الى نتيجة وانه مضطر الى مصارحة اللبنانيين بالحقيقة لأنه وعدهم ان يكون صادقا.

عون

واشار الرئيس عون الى انه طلب تقديم اقتراحات لحل هذه الأزمة ولم يرده اي اقتراح او جواب.

وسأل عون اذا كان لدى احدكم اي مصدر نشتري منه الكهرباء فليدلنا عليه ويحدد شروطه ومدة تنفيذ انتاج الكهرباء وغرامة التأخير في حال نكث بإلتزاماته ؟

وحول موضوع البواخر قال اشرت في المرة الماضية الى مسألة البواخر كأحد الحلول فتعالت الأصوات الرافضة التي لم تقدم بديلا وانا لا اسوق لأي خيار وكل ما اريده تأمين الكهرباء.

وعرض للحل المتعلق ببناء المعامل التي تحتاج الى وقت مطالبا بحلول مؤقتة لتأمين الطاقة ريثما ينتهي العمل بها.

الحريري

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رد بدوره على موضوع الكهرباء داعيا الى للنظر اليه بشكل مختلف بعيدا عن السياسة مع التركيز على مصلحة اللبنانيين وخزينة الدولة مشيرا الى انه تمت مقاربة مسألة الكهرباء من منطق سياسي فيما المصلحة تقتضي بمقاربته تقنيا وماديا وتحديد المصدر الذي نأتي بالكهرباء منه وفق خطة واضحة المعالم.

ورأى الرئيس الحريري ان مسألة تأمين كمية من الكهرباء من البواخر طرحت في السابق وهي توفر طاقة ومالا، لكن تم رفض هذا الطرح من دون تقديم اي بديل يرفع انتاج الطاقة ويحد من الخسارة التي تصيب الدولة ومؤسسات الكهرباء وتؤمن طاقة كهربائية للناس.

ولفت الرئيس الحريري الى انه تم وضع خطة لتفعيل عمل مقدمي الخدمات حتى يخف العجز، لكنها نجحت في اماكن وفشلت في اخرى داعيا الى بذل المزيد من الجهد لايجاد حلول سريعة تخفف من معاناة اللبنانيين

وزراء القوات وهم الأكثر معارضة في هذه القضية قالوا :مش شغلتنا ايجاد او تقديم بدائل وهناك خطة كهرباء اقرت منذ سنة فلتنفذ ,ولتكن مناقصة واضحة بدفتر شروط يفتح المجال لمنافسة حقيقية في دائرة المناقصات وعلينا ايضا اصلاح الشبكة وتخفيض الهدر.

واقر مجلس الوزراء عددا من البنود ابرزها مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني ومشروع مرسوم نظام الاجراء في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

اضافة الى الموافقة على طلب وزير الصحة حول المستشفيات الحكومية التي تحتاج الى بعض التنقيح بالأرقام من قبل وزير المالية، فيما تم تأجيل بند طلب المجلس الأعلى للخصخصة ومشروع اتفاق التعاون العسكري بين روسيا ولبنان.