خمسة عشر عاما من الانتظار لتعيين اعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ملفات كثيرة احتاجت لوجوده في السنوات التي مضت، وان كانت صفته استشارية للحكومة، انما وجوده لو كان لوفر كثير من الاعتصامات والمناكفات، سيما وانه يضم كل القطعات والفئات.

ملفات عدة تنتظر المجلس الاقتصادي الاجتماعي للنظر فيها.

الخبير الاقتصادي نسيب غبريل ينطلق من مسلمة اساسية، هي ابدأ رأيه الاستشاري في القضايا من منظار المجلس الاقتصادي او الاجتماعي، بشكل بحت دون التأثر بالاراء والاتجاهات السياسية التي ينتمي اليها عدد كبير من اعضاء المجلس الدستوري.

تقرير: محاسن حلبي