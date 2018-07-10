ملحم زين يكشف عن مفاجأته للسعوديين

انشغل الفنان ملحم زين بمولودته الجديدة التي رأت النور قبل أيام، إضافة إلى مشاركته في عدد من الحفلات والمهرجانات داخل وخارج لبنان.

وقال ملحم في حديث خاص له مع “العربية.نت”: “أنا أتشرف بأن أكون ضمن قائمة الفنانين والفنانات المشاركين في حفلات في السعودية، وسأحيي حفلاً قريباً في المملكة، وأتمنّى دوام الأمن والأمان لهذا البلد العزيز”.

واعتبر أن ما تشهده السعودية من انفتاح مؤخراً أمر جيد، خصوصاً بعد قرار قيادة المرأة للسيارة، ورأى زين أنه في ظل ولاية عهد الأمير محمد بن سلمان “لا شيء مستحيل”، فهو يملك رؤية شبابية ومستقبلية صائبة، وفق تعبيره.

من جهة ثانية، يشارك الفنان ملحم زين في عدد من الحفلات خلال موسم الصيف الحالي في لبنان وخارجه، أبرزها مهرجانات موازين في المغرب، وقرطاج في تونس، وحفلات في دبي وأبوظبي، وفي لبنان أيضاً.

وعلى المستوى العائلي، أوضح ملحم أنه يعيش حالة من الفرح بعد قدوم مولودته الرابعة زينب، وكشف أن لديه 4 أطفال، وهم لدان وابنتان.

كما تطرق إلى علاقته بالفنان وائل كفوري فقال إن صداقة قوية تربطهما، موضحاً أن تكريمه لوائل ينبع من محبة له، وإيمان كبير بموهبته.

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