ملامح تهدئة بين التيار والقوات..لقاء مرتقب بين عون وجعجع

من الهجوم والدفاع، انتقل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الى خط الوسط، بعدما كاد التصعيد بينهما يطيح باتفاق معراب، الذي ولد في الثامن عشر من كانون الثاني عام 2006.

اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سوف يحصل قريبا، هذا ما أكدته مصادر لتلفزيون “المستقبل”، لافتة الى أنّ عدم الاعلان عن موعد اللقاء يعود لأسباب أمنية.

ورأت المصادر أنّ القوات لم تعد متصلبة بتمسكها بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، إنّما تطالب بحقيبة سيادية.

أما المصادر القواتية، فتفضل أن تترك رأيها في جعبة الرئيس المكلف.

ويقر كل من القوات والتيار بالخلاف السياسي المتفاقم بينهما، الا ان مصادرهما تشددان على انهما ينتهجان سياسة تنظيم الخلاف وليس العودة الى المتاريس التي سبقت اعلان النوايا.

تقرير: ربيع شنطف