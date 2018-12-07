مكتب رئاسة الجمهورية: ما نسب الى عون غير دقيق ولا ينطبق مع مواقفه من تشكيل الحكومة

إعتبر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن ما نسب إلى رئيس الجمهورية غير دقيق ولا ينطبق مع مواقفه من تشكيل الحكومة.

وفي رده على ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من كلام منسوب للرئيس ميشال عون حول الوضع الحكومي، قال المكتب الإعلامي إن بعض ما جاء في هذا الكلام أتى خارج السياق ، وأعطي تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع مواقفه المعلنة في أكثر من مناسبة، لاسيما في ما خص العودة الى مجلس النواب لمقاربة الازمة الحكومية.

و تابع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ؛ أن الصحيح أن الرئيس عون يعتبر أن حق تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ، منحه الدستور إلى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة ، وبالتالي فإذا ما إستمر تعثر تشكيل هذه الحكومة ، فمن الطبيعي أن يضع فخامة الرئيس هذا الامر في عهدة مجلس النواب.

التطورات المتصلة بالوضع الحكومي ، كانت موضع بحث في لقاءات الرئيس عون مع زواره، و أبرزهم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحلم الرياشي، و رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل