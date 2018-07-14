مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي اوقف تاجر مخدرات بارز في الهلالية

تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب بإمرة رئيس المكتب من توقيف احد تجار ومروجي المخدرات البارزين في منطقة الجنوب ويدعى جمال د. فلسطيني الجنسية ويبلغ من العمر 40 سنة.

والمطلوب بموجب مذكرة القاء قبض بجرم محاولة قتل ومذكرتي توقيف والقاء قبض ومذكرة بحث وتحري في قضايا اتجار وترويج وتعاطي المخدرات .

وتم القاء القبض على المذكور بعد توافر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات في الجنوب عن تواجده في محلة الهلالية – قرب المركز الثقافي ، حيث توجهت دورية من المكتب المذكور على الفور الى المحلة ولدى قيام عناصرها بتوقيفه عمد الى شهر سكين بوجههم وتشطيب اثنين من عناصر دورية حيث اصيبا بجروح طفيفة وتشطيب نفسه ، حيث تم نقلهم جميعا الى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج المناسب وخرجوا من المستشفى . ويجري التحقيق مع الموقوف جمال د. تحت إشراف القضاء المختص .

اشارة الى ان المذكور كان حكم في السابق في قضايا مخدرات وسجن لمدة ست سنوات لكنه عاد بعد خروجه لينشط في مجال الاتجار والترويج موزعا نشاطه بين مدينتي صيدا وصور .

وتمكن مؤخرا من الافلات اثناء ملاحقة دورية له على الطريق الساحلية ففر تاركا وراءه هاتفه . قبل ان يتم رصده مجددا في صيدا وتوقيفه.