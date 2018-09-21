مكتب التحقيقات الفدرالي يعد بتقديم الدعم والتدريب للجيش

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان لبنان نجح في مواجهة التحديات الامنية والارهاب بفضل كفاءة الجيش اللبناني والدعم الذي قدمته له الدول الصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية، ولفت خلال استقباله رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي “FBI” كريستوفر راي والوفد المرافق والسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد الى اهمية استمرار التعاون في هذا المجال.

وابلغ عون راي ان لبنان يواصل ملاحقة الخلايا الارهابية النائمة تمهيدا للقضاء عليها.

من جهته ركز راي على تقديم المزيد من الدعم والتدريب للجيش اللبناني الذي اثبت قدرة وكفاءة عاليتين في حفظ الامن في لبنان ومكافحة الارهاب التي تبقى من اولويات الادارة الاميركية.

راي انتقل بعدها الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم البحث في العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة.

وفي بيت الوسط التقى راي الرئيس المكلف سعد الحريري حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في المنطقة وسبل التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما مع القوى الأمنية المختصة.

كذلك زار راي المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وتم التأكيد على اهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المعلومات والتدريب والتجهيز.