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مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يعتبر كسروان منطقة غالية وعزيزة تشرّف بتمثيل أهلها منذ 2005 وزيارتها واجب لكنّ الموعد يحدّده الرئيس فقط وفق ما يراه مناسباً، وما تقتضيه المصلحة الوطنية
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحّة للمعلومات التي تروّج عن زيارة لرئيس الجمهورية غداً الى كسروان، وهو يزور جبيل لافتتاح مؤتمر دولي حول “المساواة في الديمقراطية”
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مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحّة للمعلومات التي تروّج عن زيارة لرئيس الجمهورية غداً الى كسروان، وهو يزور جبيل لافتتاح مؤتمر دولي حول “المساواة في الديمقراطية”
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحّة للمعلومات التي تروّج عن زيارة لرئيس الجمهورية غداً الى كسروان، وهو يزور جبيل لافتتاح مؤتمر دولي حول “المساواة في الديمقراطية”
فى:
17 أبريل 2018, 18:37
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مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يعتبر كسروان منطقة غالية وعزيزة تشرّف بتمثيل أهلها منذ 2005 وزيارتها واجب لكنّ الموعد يحدّده الرئيس فقط وفق ما يراه مناسباً، وما تقتضيه المصلحة الوطنية
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