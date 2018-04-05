مكاوي يعلن إجراءات عدة لتخفيف ضغط سير “مثلث خلدة”

هي المعاناة اليومية، أرتال من السيارات تغطي الطرقات المحيطة بـ”مثلث خلدة” لساعات، ومواطنون لا حول لهم ولا قوة إلا التحكم بأعصابهم قبل أن يفقدوها مع الأشغال المنتشرة على أكثر من طريق.

منذ حوالى السنة، بدأ مشروع تحسين البنى التحتية في منطقة خلدة، الشويفات، عرمون وبشامون، إلا أنّ التأخر في إنجازها دفع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى إصدار توجيهاته لمحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي للإشراف على الأعمال للإسراع في إنجازها.

وأعلن مكاوي اتخاذ إجراءات عدة لتخفيف ضغط السير، منها فتح منافذ مستقلة لمنطقة عرمون، ما يخفف تلقائيا الضغط عن منطقتي بشامون والشويفات.

تقرير: ناهد يوسف