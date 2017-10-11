مكافأة 12 مليون للتبليغ عن قياديين اثنين في حزب الله.. من هما؟

في سياق التصعيد بين ايران والولايات المتحدة، برز مؤخراً اعلان واشنطن عن مكافأةٍ مقدارها 12 مليون دولار للمساعدة في إعتقال قياديين عسكريين إثنين في “حزب الله” هما طلال حمية وفؤاد شكر.

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية الإسمين الجديدين من “حزب الله” على اللائحة السوداء عارضة مكافآت سخية لمن يدلي بمعلومات عنهما. فمن هما حمية وشكر؟

أشار موقع “المكافآت من أجل العدالة”، وهو كناية عن برنامج أميركي يقدم مكافآت لكل من يدلي بمعلومات عن قيادات مطلوبة ومصنفة إرهابية، إلى أن طلال حمية من مواليد 27 تشرين الثاني من العام 1952، متحدر من بلدة طاريا الواقعة في البقاع الأوسط قضاء بعلبك.

ويحمل أسماء عدة منها طلال حسني حمية، وعصمت مزرعاني. وهو رئيس منظمة أو تشكيل الأمن الخارجي التابع لحزب ﷲ، والذي ينسق العمل وينظمه بين خلايا عدة حول العالم.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت طلال حمية في 13 أيلول 2012 بأنه “إرهابي عالمي” بموجب أمر تنفيذي لأنه يقدم الدعم لأنشطة “حزب الله” الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم.

أما فؤاد شكر وبحسب الموقع نفسه، فيشغل منصب مستشار كبير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الشؤون العسكرية. ويشغل منصب القائد العسكري الأول للحزب في جنوب لبنان، ويعمل في أعلى هيئة عسكرية تابعة للحزب، وهي ما يسمى “مجلس الجهاد”.

وشكر من مواليد بلدة النبي شيت في بعلبك في العام 1962، ويلقب بالحج محسن، وقد عمل مع حزب الله واشترك في أنشطته لأكثر من 30 عاماً. كما كان أحد المقربين من القيادي الذي قتل في سوريا عماد مغنية.

ولعب شكر دوراً رئيسياً في تخطيط وتنفيذ تفجيرات ثكنة المشاة البحرية الأميركية في بيروت في الثالث والعشرين من تشرين الثاني من العام 1983 التي أسفرت عن مقتل 241 من أفراد الخدمة الأميركية.

في سياق منفصل، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في ​مجلس النواب الأميركي​ ​إد رويس​ أن “إمكانيات ​حزب الله​ أصبحت مقلقة بشدة”، مشيراً الى أن “التنامي الكبير في قوة حزب الله يضعه في موقع متقدم لتحقيق مهمته الأساسية وهي تدمير ​إسرائيل​”.

ورأى رويس أنه “يجب استهداف ​إيران​ قبل أن تهزم ​واشنطن​ استراتيجيا عبر بنائها جسرا من ​العراق​ الى ​سوريا​ فلبنان”.