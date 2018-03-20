مقعد “اسرائيل” في مجلس الامن على طاولة القمة العربية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنّ القمة العربية تعقد في الرياض يوم 15 نيسان المقبل، تبحث سبل الحيلولة دون حصول “إسرائيل” على مقعد دوري في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أبو الغيط أنّ القمة ستسبقها اجتماعات تحضيرية عدة على نحو ما جرت عليه العادة، بدءا من التاسع من نيسان.

وكانت الجامعة العربية أعلنت، هذا الشهر، تأجيل القمة التي كانت مقررة في آذار، لأن موعدها يتعارض مع موعد إجراء انتخابات الرئاسة المصرية.

يذكر أن القمة العربية السابقة عقدت في منطقة البحر الميت في الأردن، بمشاركة جميع الدول، باستثناء سوريا، التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ العام 2011.