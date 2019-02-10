مقدمة النشرة المسائية

يوم لبناني في الامارات العربية المتحدة استهله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري باجتماع مع مع ولي عهد أبو ظبي-نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قبل ان يلتقي نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كما التقى مستثمرين خليجيين ورئيسة صندوق النقد الدولي ووزير المال والاقتصادر الفرنسي وكذلك الجالية اللبنانية.

الرئيس الحريري وخلال مشاركته في فعاليات “القمة العالمية للحكومات” بدبي أكد أن الحكومة وضعت برنامجا صريحا وواضحا للإصلاحات التي يجب علينا القيام بها، لكي نشجع المستثمر العربي والأجنبي ليستثمر في لبنان، لافتا إلى أن محاربة الفساد ستكون من أصعب الأمور التي سنواجهها وقال ان لبنان أمام فرصة ذهبية، و “أنا سأعمل ليل نهار لكي أنفذ هذه الفرصة، وكل من سيعمل على إيقاف هذه المسيرة لسبب سياسي، فإنه سيكون أمام مشكل مع سعد الحريري

وعشية انعقاد جلسات الثقة البرلمانية للحكومة بعد غد الثلاثاء تتوالى الزيارات الخارجية الى لبنان وبعد زيارة رئيس الحكومة الايطالية يصل هذا المساء الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيظ ليؤكد وقوفَ الجامعة العربية بقوةٍ بجوار لبنان، ودعمَها لمؤسساتِه الدستورية، وسبقه وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف الذي وصل ظهرا الى لبنان.