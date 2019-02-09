مقدمة النشرة المسائية

المسار الدستوري للحكومة قبل انتقالها الى مرحلة العمل المنتج في محطة اخيرة تحت قبة البرلمان. فعلى مدى يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين وتحت عنوان جلسة الثقة، ستتم مناقشة البيان الوزاري للحكومة فيما المشهد الوطني الجامع في قداس عيد مار مارون بحضور الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، دفع المطران بولس مطر الى التاكيد على اهمية الدور الذي ستقوم به الحكومة الجديدة لاطلاق ما اسماه دفعة من هواء نقي في الأرجاء يقوي النزاهة الضرورية لإنهاض البلاد من كبوتها ولعودتها إلى الحياة الكفيلة بالعدالة لجميع الناس.

وتحضيرا لجلسة الثقة اجتماع لرئيس مجلس النواب نبيه بري مع كتلته النيابية في وقت كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يطلق امام وفود شعبية مواقف متصلة بالتركيبة السياسية، مؤكدا ان المختارة باقية وما من احد سيتمكن من اقتلاعها، ولافتا الى ضرورة التعاطي على قاعدة الحوار من اجل مصلحة الجبل والعيش المشترك.

اما رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري فقد وصل الى دبي للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات التي تنطلق اعمالها غدا برعاية نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم. وقد حضر الرئيس الحريري هذا المساء نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة والتي جمعت فريقي الرياضي وبيروت.