مقدمة النشرة المسائية

اللبنانيون يواصلون حصدَ الآلام ِالمزروعةِ على طرقات بحثِهم عن الرزق ِالحلال وعن تعليم ِالابناء وهي وَصلت هذه المرة الى حدِّ حرق ِالنفس لتصبح رمادا .

ها هو بو عزيزي لبنان جورج زريق يحرق جسده عندما وجد نفسَهُ عاجزا عن تامين التعليم لولديه .

انه الموت العنيف الناتج عن العوز الذي هز وجدان الناس فيما الاقتتال السياسي يتواصل بحثا عن النفوذ والحصص .

انّها الصرخة ُالمدويّة التي تنطلق مجدّدا لتحوّلَ الفجيعة َ كرةَ ثلج ٍتكبُر يوما بعد يوم ، فتجُد اصداءَها في الدعوةِ الى التجمّع امام وزارة التربية الاثنين المقبل ، انتصارا لقضيةِ جورج زريق الانسان ولتشكّلَ ناقوسَ خطر يُظهر عمقَ الازمةِ الاقتصادية التي تضغط على اللبنانيين فتحوّلهم قنابلَ موقوته قابلة ًللانفجار في ايِّ لحظة ، فيما حالاتُ العوز تتعدّد وتتراوحُ بين عدم ِايجاد فرص العمل وتأمين ِالعيش الكريم الذي يَحفظ كرامة َالانسان اللبناني.