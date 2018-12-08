مقدمة النشرة المسائية

الرئيس سعد الحريري على موقفه.

لن يسلّم بأي إجراء للمساس بصلاحيات رئاسة الحكومة، ولن يغطي نشوء أعرافٍ جديدة لا سابق لها في الحياة السياسية اللبنانية، و لن يوقع على تشكيلة وزارية ترمي إلى كسر التوازن في التمثيل ، وتحجيم دور رئاسة الحكومة في قيادة السلطة التنفيذية.

يخطيء الذين يراهنون على التراجع عن هذه اللاءات ، لأنها في أساس إتفاق الطائف ، و في أساس صيغة الوفاق الوطني ، التي يلهث البعضُ وراء أوهامِ الالتفاف عليها.

ويخطيء الذين يطرزون الفتاوى الدستورية ، إذا اعتقدوا أن في إمكانهم دقَ الأسافين بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة ، لأن التعاون بين الرئاستين يشكل حجر الرحى في الإستقرار السياسي ، و حماية التسوية التي عبّدت الطريق لوقف مسلسل تعطيل الدولة والمؤسسات الشرعية .

صحيح أن هناك أزمة ، وصحيح أن هناك تبايناً في وجهات النظر حول تأليف الحكومة ، وأن الضغوط التي تمارس بعيدةٌ كلَ البعد عن المنطق والأعراف والأصول ، لكن الأصح في المقابل أن هناك في لبنان قياداتٍ لن تسمح بذهاب البلاد إلى الهاوية ، أو الإخلال بالتوازن الوطني، و أن رئاسة الجمهورية بمثل ما هي مؤتمنةٌ على دور الحَكَم بين المكونات الأساسية ، وتتجنبُ الإشتباكَ مع جهة معينة لمصلحة جهة أخرى ، لا بد أن تكون مؤتمنةً بنفس المقدار ، على حسن العلاقة بين السلطات والرئاسات ، وعلى الموقع الذي يمثله رئيسُ الحكومة في الصيغة الوطنية.

فرنسياً، السبت الرابع لإحتجاجات السترات الصفر في باريس كان مغايراً، ميزته الحرائق المتنقلة للسيارات في عدد من شوارع العاصمة الفرنسية . وقد تصدت قوات الأمن للمتظاهرين بعد محاولتهم الاقتراب من القصر الرئاسي . كما نشرت عشرات المدرعات في محيط قوس النصر. المواجهات بين المحتجين وقوات الامن إنشدت إليها الأنظار على المستوى العالمي، و أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى ، و ليتخطى عدد الموقوفين الالف.