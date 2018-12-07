مقدمة النشرة المسائية

من يخرِج لبنان من النفق؟

نفقٌ يمتدُّ، كسِربِ أزمات، من الداخل، إلى الحدود.

القائدُ العام للقوات الدولية العاملة جنوب لبنان زار قائد َالجيش بعد تقرير اليونفيل الذي أكّد وجود نفقٍ قرب الخط الأزرق ومصادرُ اليونفيل ابلغت تلفزيون المستقبل انه تم تسليمُ السلطات المختصة نتائجَ جولتها الميدانية على النفق الذي كشف عنه العدوُ في منطقة المطلة والذي بُنيَ على تقرير التقنيين الذين رافقوا القائدَ العام لليونيفيل في جولته امس في منطقة المطلة

هذا في النفق الحدودي.

أما في النفق الحكومي، فقد أكّد الرئيس المكلّف سعد الحريري أنّ البلاد لا تُدارُ تحت ظلال الخلافات بين أبناء الوطن، بل بالتفاهم والمشاركة والتعاون، منتقداً العراقيل أمام تشكيل الحكومة. مشيرا الى وجود متضررين كثر من تنفيذ اتفاق الطائف، وتطبيقِ واحترام الدستور والقوانين وقد اصبح واضحا ما يريده هؤلاء الناس وما هو مشروعهم.

ومصادر بيت الوسط وضعت النقاط على الحروف وقدمت مطالعةً كاملة حول الحقائق التي ترافق عمليةَ تأليف الحكومة و المسؤول عن التعطيل وتوقّفَ بيانُ المصادر عند الرفض القاطع لحكومةٍ من اثنين وثلاثين وزيرا.

أما ما نسب إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من كلام عن تهديد الرئيس المكلّف بسحب التكليف منه، فقد أوضح مكتبه الاعلامي أنّه لم يكن دقيقا وأنّ بعض ما جاء فيه اتى خارج السياق وأُعطي تفسيراتٍ متناقضة لا تنطبق مع مواقف رئيس الجمهورية المعلنة في اكثر من مناسبة، لاسيما في ما خص العودة َإلى مجلس النواب لمقاربة الأزمة الحكومية.

وفي هذا الاطار ذكّر الرئيس تمام سلام انه إذا كان الدستور، ، أعطى رئيسَ الجمهورية الحقّ في توجيه رسائلَ الى مجلس النواب عندما يرى ضرورةً لذلك، فإنه لم يمنح الرئيسَ صلاحيةَ وضع مسألة تشكيل الحكومة في عهدة مجلس النواب، كما لم يعط المجلسُ حقَ مراجعة التكليف الذي يحصلُ عليه رئيسُ الحكومة بموجب الاستشارات الملزمة. وفي السياق نفسه اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة ان إحالة الأمر إلى مجلس النواب سيدخلُ لبنان في أزمة أكبر وأكثر تعقيداً وخطورة من الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم.