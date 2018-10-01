مقدمة النشرة المسائية

ما قاله بنيامين نتياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية قبل ايام من على منبر الامم المتحدة عن وجود صواريخ لحزب الله في المنطقة المحيطة بمطار رفيق الحريري الدولي، رد عليه وزير الخارجية جبران باسيل بخطوتين الاولى تمثلت في اجتماع للسفراء العرب والاجانب، ابلغهم خلاله وزير الخارجية ان اسرائيل تسعى من خلال هذه الادعاءات الى تبرير عدوان جديد على لبنان.

اما الخطوة الثانية فكانت انتقال باسيل وعدد من السفراء ووسائل الاعلام المحلية والاجنبية في جولةٍ على المواقع التي ذكرتها اسرائيل ومن هناك خاطب وزير الخارجية وسائل الاعلام بالقول انتم شهود على حقيقة ما تم ادعاؤه من قبل إسرائيل، لبنان يريد أن يعيش بسلام وقمنا بهذه الجولة لإثبات ما يتعرّض له لبنان.

اما الاول من تشرين الاول موعد تطبيق قرار الدولة على اصحاب مولدات الكهرباء والالتزام بالتسعيرة التي تحددها وزارة الطاقة فيبدو انه شق طريقه نحو التنفيذ بعدما باشرت وزارة الاقتصاد بتسطير محاضر ضبط بحق اصحاب المولدات المخالفة والذين هددوا باتخاذ خطوات تصعيدة على صعيد كل لبنان.