مقدمة النشرة المسائية

بات واضحا أن خيار حكومة أكثرية ليس محل توافق، وأن الرئيس المكلف سعد الحريري هو من يشكل الحكومة، وفقا لما ينص عليه الدستور. وهو واضح عمله على تشكيل حكومة وفاق وطني لا غلبة فيها لاحد على احد. والاتصالات لا تزال مستمرة.

العلاج بالصبر الذي يعتمده الرئيس الحريري يعتمده كذلك المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي خرج عن صمته بعد سلسلة أخبار ومقالات، فدعا الى ابعاد مؤسسة قوى الامن عن التجاذبات السياسية وأوضح ان ما تم تداوله حول احد الضباط يفتقد الى الدقة والموضوعية، رافضا الدخول في سجال مع اي جهة حول هذا الموضوع، ومشددا على أنها قضية داخلية علاجها بعيدٌ عن اي مهاترات وتصفية حسابات سياسية.

لكن الأبرز فيما يعني كل بيت لبناني أنّ مطلع الأسبوع سيشهد بداية تركيب عدادات لمولدات الكهرباء بمؤازرة امنية، على أن ينتهي خلال مهلة اسبوعين، بحسب معلومات كشفتها المديرة العامة لوزارة الاقتصاد في حديث لتلفزيون المستقبل. وهي أعلنت عن تفاهم على التسعيرة مع اصحاب المولدات تتراوح بين اربعمئة واربعمئة وخمسين ليرة، وحذرت الذين لن يلتزموا بمصادرة مولداتهم، وذلك قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددت لتركيب عدادات والالتزام بتسعيرة الدولة.