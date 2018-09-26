مقدمة النشرة المسائية

كأنّ لبنان يتعرّض لهجوم، لكن من الداخل.

خيط تعطيليّ يربط تعطيل تشكيل الحكومة، بمحاولة تعطيل حركة مطار رفيق الحريري الدولي، وقبل يومين محاولة تشويه صورة المطار، وبعدها وقبلها وأثناءها حملة على الليرة اللبنانية وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

لكن للبنان حرّاس يدافعون عن ثغوره.

الرئيس سعد الحريري دافع عن الليرة وأكّد أنّ أمام لبنان فرص ذهبية في تقديمات مؤتمر سيدر. وهو تابع مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ما جرى في المطار. المشنوق الذي تصدّى لإشكال بين جهازين أمنيين صباحاً، وأعلن حلّ الإشكال وقدّم إعتذارا بالصوت والصورة للبنانيين والمسافرين.

ومجلس النواب حاصر أزمة القروض السكنية أمس ، بإقرار 100 مليار ليرة لبنانية لدعم فوائد القروض لذوي الدخل المحدود.

وخرج وزير الصحّة غسان حاصباني ليدافع عن مرضى السرطان، وعن حقّهم بالحصول على دعم الدولة لأدويتهم والبالغ عددهم 25 الف مستفيد.

ومن نيويورك حيث ألقى رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة لبنان، كان لافتاً هجوم الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية على إيران، التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها أكبر راعٍ للإرهاب ولنشره في المنطقة والعالم، بالتزامن مع سعي لإقرار عقوبات أميركية على حزب الله قبل الخامس من تشرين الثاني المقبل.