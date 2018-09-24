مقدمة النشرة المسائية

الرياح التي تضرب مسار تشكيل الحكومة لم تحل دون فتح ابواب مجلس النواب امام تشريع الضرورة المتواصل بعد جلسة صباحية اقرت مشروع قانون ادارة النفايات الصلبة بالتزامن مع اعتصامات مطلبية شهدتها ساحة النجمة فيما تطلق قوى الانتاج؛ النقابات والهيئات الاقتصادية و المهن الحرّة، غدا، صرخة مطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة لمواجهة المصاعب التي تواجه البلاد.

وعلى وقع الصخب الذي رافق كلامَ النواب في الاوراق الواردة في ساحة النجمة كان رئيس الجمهورية ميشال عون يبدأ تحركه في نيويورك في سياق مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

الرئيس عون والذي سيلقي كلمة لبنان امام الجمعية اكد انّه وضع في اولى اولوياته، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية تأمينَ سلامة المواطنين اللبنانيين واستعادةَ هيبة الدولة.

وردا على سؤال للفيغارو عما اذا كان لبنان رهينة “حزب الله”، قال رئيس الجمهورية إنّ الضغوط َالدولية ضد حزب الله ليست جديدة وهي ترتفع وبعض الاطراف يُفتّش عن تصفيةِ حساباته السياسية معه بعدما فشل في تصفيةِ حساباته العسكرية مع الحزب.

وعمّا اذا كان الجنوب اللبناني يمكن ان يُستخدَم في المواجهة بين ايران و”اسرائيل”، قال لا.

واضاف اذا لم يتعرّض لبنان لأي اعتداء اسرائيلي فما من طلقة واحدة ستُطلق من الاراضي اللبنانية.

اقليميا، لم تقنع التبريراتُ والمعطيات الاسرائيلية روسيا حول اسقاطِ طائرة التجسس في المتوسط، فجاء الرد الروسي اليوم حاسما محمّلا تل ابيب كاملَ المسؤولية، تزامن ذلك مع تصعيد عير مسبوق، ففي حين اعلن الكرملين اغلاقَ الاجواء السورية امام المقاتلات الاسرائيلية وتزويد النظام السوري بمنظومة اس 300 اعتبرت واشنطن انّ خطوةَ موسكو تشكل تصعيدا خطيرا داعية ًاياها الى التراجع عن قرارها.