مقدمة النشرة المسائية

قنوات التواصل بشأن تاليف الحكومة لا تزال مفتوحة والمواقف والتصريحات المتلاحقة تعكس الصورة الراهنة للمرحلة التي قطعتها اتصالات التأليف. والبارز تأكيد الرئيس الحريري لجريدة المستقبل قبل سفره الى مدريد للقاء رئيس الوزراء الاسباني والمشاركة في حفل تخريج جامعي إن أجواء الارتياح والتفاؤل تغلب على أجواء التشاؤم.

واليوم انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المماطلة الحاصلة في تاليف الحكومة في وقت كان رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع يتمنى لى رئيس الجمهورية ميشال عون ان يقوم بتدخل سريع وعملية إنقاذية لوقف مسلسل صِدام وزير الخارجيّة جبران باسيل مع الجميع.

جعجع وفي حديث لصحيفة الراي الكويتيّة ينشر غداً، اكد ان لا مهلة أمام الرئيس المكلّف سعد الحريري ولا يمكن لأحد أن يسحب التكليف منه، وما حدا يجرّب يدقّ بالدستور ولا بالأعراف القائمة.

ومن بعبدا اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الاوضاع النقدية مستقرة وكلُ ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطياتٍ رقمية صحيحة .

حياتيا برز اليوم التقريرُ الصادر عن المجلس الوطني للبحوث العلمية والذي اكد ان غالبية الشواطئ اللبنانية صالحةٌ للسباحة .