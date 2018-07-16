مقدمة النشرة المسائية

رسائل طمأنة سياسية ونقدية.

فالرئيس المكلف سعد الحريري طمأن ان التواصل مستمر مع الجميع لتشكيل الحكومة، والعمل يسير من خلال التواصل الهادىء، وقد تم في الاسبوع الماضي تهدئة الخطاب السياسي بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وقال: انا من يشكل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية وكل الكتل والاحزاب هم ممثلون في الحكومة وبناء على ذلك اقوم بالاتصالات وبنتيجتها اقابل رئيس الجمهورية ميشال عون ونتشاور ونصدر التشكيلة الحكومية.

اما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فقد طمأن الى ان البنك المركزي متحكم بسعر صرف الليرة، وكل الكلام عن خطر يصيب سعر صرف الليرة، هو كلام لا يستند الى اسس رقمية، وان الليرة اللبنانية ثابتة، وثابتة باستمرار.

وسأل الذين يتكلمون عن انهيار الليرة او التراجع في سعر الصرف: على ماذا يرتكزون؟ وقال: ثمة مؤسسات دولية تتابع وضع لبنان وتعطي رأيها ونظرتها المستقبلية ، وتقول إن الوضع ثابت بسبب وجود وضع نقدي متين.

اما كتلة المستقبل فقد طمأنت بعض من خاض بمسألة العلاقات اللبنية السورية عبر مواقف وتصريحات بان مجلس الوزراء هو الجهة المخولة تحديد السياسات ومسار العلاقات خصوصاً في ما يتصل بالملفات الخلافية على غير صعيد.